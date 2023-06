Zwei Männer aus Sachsen brechen in Meineweh ein. Sie entschädigen zwar das Opfer vor den Augen des Richters. Aber am Ende gibt es Bewährungsstrafen.

Justitia ist Symbolfigur für die Rechtsprechung: Am Amtsgericht Zeitz gab es einen Prozess, in dem zwei Angeklagten Raub vorgeworfen wurde.

Zeitz/Meineweh/MZ - So eine Situation hatte der Strafrichter am Zeitzer Amtsgericht auch noch nicht erlebt. Kurz nach der Aussage des Geschädigten entschuldigten sich die Angeklagten bei diesem und übergaben einen Brief mit 3.000 Euro Bargeld. Spätestens diese Übergabe kann wohl als Geständnis angesehen werden. Am Ende kamen die Angeklagten wegen gemeinschaftlichem Raub und gefährlicher Körperverletzung mit Bewährungsstrafen von einem Jahr und drei Monaten beziehungsweise eineinhalb Jahren Gefängnis davon. „Die Untersuchungshaft hat offenbar Eindruck bei Ihnen hinterlassen“, war für den Richter das Schuldeingeständnis glaubhaft. Dazu passte, dass die beiden Angeklagten das Urteil sofort ohne Rechtsmittel annahmen.