An diesen Schulen in der Zeitzer Region wird gehämmert, gemaltert und lackiert

Zeitz/MZ - Am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr. Die Ferien wurden genutzt, um Bauarbeiten durchzuführen. Hier ein Überblick über Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen in Trägerschaft des Burgenlandkreises rund um Zeitz.

1. Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz

Die größte Baustelle im Bereich Schulen ist aktuell das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz. Hier wird seit zwei Jahren für 8,2 Millionen Euro das altehrwürdige Haus energetisch saniert. Dem Burgenlandkreis stehen dafür Fördermittel in Höhe von 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das über 100-jährige Haus verändert sein Gesicht und dabei gab es einige Probleme. Deshalb können die Schüler der Oberstufe nicht - wie geplant - zu Beginn des neuen Schuljahres zurück.

Denn gleich bei der ersten Ausschreibung, die übrigens jedes Mal europaweit lief, hatte sich für die Erdbau- und Rohbauarbeiten kein einziger Anbieter gemeldet. So musste diese Leistung neu ausgeschrieben werden. Das brachte wegen der Fristen der Ausschreibung eine Verzögerung von drei Monaten. Im Inneren des Hauses ging es gut voran. Im Keller wurde der Putz abgeschlagen, die Wände trockengelegt, die Fußböden herausgerissen und die alte Heizung ausgebaut.

Künftig wird die Schule mit einer modernen Pelletanlage beheizt. Der markanteste Einschnitt an der Gebäude-Struktur wird der Anbau eines neuen Fahrstuhls sein. Denn das öffentliche Gebäude muss behindertengerecht sein. Auch eine Fluchttreppe wird es geben, um im Katastrophenfall einen zweiten Fluchtweg vorzuhalten. Und im Keller entsteht ein barrierefreies und behindertengerechtes WC.

Insgesamt wurden fortlaufend 28 Baugewerke europaweit ausgeschrieben und beauftragt. Dabei gab es auch Vergabebeschwerden von Bietern, was wieder Zeit kostete. Und durch die Corona-Pandemie waren vom Februar bis Juni die Firmen mit weniger Leuten auf der Baustelle. „Der Fertigstellungstermin dieser Baumaßnahme wird zum Ende dieses Jahres angestrebt“, teilt die Pressestelle des Landkreises mit.

2. Sekundarschule Droyßig

Im laufenden Schulbetrieb wird in Droyßig seit März saniert. In den Sommerferien wurde intensiv an der elektrotechnischen Sanierung des gesamten Schulgebäudes weitergearbeitet, die Fertigstellung ist hier im April 2022 geplant. Alle Schlitz- und Stemmarbeiten, Kabelverlegungsarbeiten sowie das Verschließen der Schlitze wurden in den Ferien durchgeführt.

Insgesamt 17 Mediensäulen (je Klassenraum eine) wurden zur elektrotechnischen Erschließung der Räume sowie zur Vorbereitung des Anschlusses für die digitalen Tafeln errichtet. In allen Räumen und Fluren wurde die Beleuchtung erneuert und auf den geforderten Stand gebracht. In bereits fertigen Räumen wurden Maler- und Bodenbelagsarbeiten durchgeführt.

3. Sekundarschule Reuden

In den Sommerferien wurden in der Sekundarschule Elsteraue in Reuden die Flure des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses gemalert. Diese Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

4 .Volkshochschule Zeitz

In der Volkshochschule des Burgenlandkreise in Zeitz wird die gesamte Elektroanlage erneuert, die Klassenzimmer und Flure werden saniert. Zur Aufrechterhaltung des Betriebes in der Volkshochschule wurde das Bauvorhaben in vier Bereiche eingeteilt, welche nacheinander saniert werden. Baubeginn war hier im März 2021, die Fertigstellung ist im März 2022 geplant. Zum Ende der Sommerferien können die ersten acht sanierten Räume wieder genutzt werden.

Die Klassenräume wurden elektro- sowie datentechnisch für digitale Tafeln vorbereitet. Danach folgten umfangreiche Maler- und Bodenbelagsarbeiten. Alle aus der Gründerzeit stammenden Innentüren werden in der Sanierungsmaßnahme aufgearbeitet. Im Flurbereich sowie in den Klassenzimmern soll das mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie abgestimmte Farbkonzept (auf Grundlage des vorab erstellten restoratorischen Gutachtens) zum Tragen kommen.

5. Johann-Traugott-Weise-Schule Zeitz

In der Förderschule im Zeitzer Platanenweg erfolgten in den Sommerferien Malerarbeiten im Treppenhaus und in den Fluren. Die Arbeiten in der Johann-Traugott-Weise-Schule sind fertig.