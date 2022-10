An der Bake ist Schluss heißt es immer wieder zwischen Bahnhof und Innenstadt in Zeitz

Zeitz/MZ - In Zeitz wird an allen möglichen Ecken und Enden gebaut. Was gut ist für die Stadt, nervt manchen Verkehrsteilnehmer. Denn Baustelle heißt Sperrung. Das erhöht das Verkehrsaufkommen auf den freien Straßen. Entsprechend sieht es aus: Autoschlangen in der Stadt, zwei große Lkw schieben sich in den Kreisverkehr in der Wasservorstadt. Am Schützenplatz hat sich ein Fahrer aus Dortmund nach eigenen Aussagen total verfranst, obwohl er doch nur in die Breitscheidstraße wollte.