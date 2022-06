Amtsgericht Zeitz: Geldstrafen für eine „Diebesbande“

Zeitz/MZ - In einer ungewöhnlich langen Sitzung sind am Dienstag vier junge Männer aus Georgien vor dem Amtsgericht in Zeitz wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu jeweils 540 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die 97 Tage in Untersuchungshaft wurden den Angeklagten dabei zur Hälfte angerechnet. Zudem wurden die Haftbefehle aufgehoben, so dass sie als freie Männer den Gerichtssaal wieder verlassen konnten. „Die Untersuchungshaft muss erheblich strafmildernd bewertet werden“, meinte der Richter in seiner Urteilsbegründung.

