Zeitz/MZ - Welchen Unterschied das von der Bundesregierung zum 1. Januar 2022 eingeführte neue Gesetz gegen Kindesmissbrauch zu seiner früheren Handhabung ausmacht, konnte jetzt an einem Vormittag in zwei verschiedenen Verfahren vor dem Amtsgericht in Zeitz beobachtet werden. So wurde ein 30-jähriger Mann wegen des unerlaubten Besitzes von 38 Fotos und 27 Videos mit Kinderpornografie, womit er vor 2022 erwischt wurde, zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Ein 38-Jähriger hatte dagegen acht Fotos und drei Videos mit entsprechenden Handlungen von Jugendlichen unerlaubt in seinem Besitz und wurde zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und gilt dadurch nun als Verbrecher. Er wurde nach neuem, verschärften Recht verurteilt.