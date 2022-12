Amtsärztin aus dem Burgenlandkreis warnt: „Die Pandemie ist nicht vorbei“

Zeitz/MZ - Laut Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, ist die Corona-Pandemie in Deutschland überwunden und wir befinden uns in diesem Winter in der ersten „endemischen Welle“, wie er dem „Tagesspiegel“ sagte. Wie die Amtsärztin des Burgenlandkreises, Dr. Ina Treu, die Corona-Lage in der Region, aber auch generell die starke Krankheitssaison sowie den drohenden Ärztemangel bewertet .