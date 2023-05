Bei Familie Kröger engagieren sich drei Generationen im Reitverein. Am Wochenende trifft man sie alle gemeinsam beim Turnier in Könderitz.

Am Wochenende steigt in Könderitz das Reitturnier

Könderitz/MZ - Jetzt geht es los: Am Wochenende lädt der Reit- und Fahrverein Langendorf zum ersten Turnier der neuen Saison in der Region ein. Rund 300 Starter aus fünf Bundesländern haben sich für Dressur und Springen in Könderitz angemeldet. Für den Verein gibt es viel zu tun. Nur einen Steinwurf weit vom Reitplatz entfernt, lebt die junge Familie Kröger mit ihren Kindern in Wadewitz. Marlen und Jakob werden für den gastgebenden Verein starten. Auch Vater Thomas und Großvater Eckhardt Kröger halten dem Verein seit vielen Jahren die Treue. So engagieren sich drei Generationen einer Familie für den Reitsport.