Seit gut zwei Monaten ist „Thomas’ nahkauf Box“ nun in Betrieb. Die MZ war vor Ort, um sich einen Eindruck vom Einkaufserlebnis zu machen.

In Kayna kann man rund um die Uhr einkaufen

Kayna/MZ - Ein Einkaufsmarkt ohne Mitarbeiter? In Kayna Realität. Vor etwa zwei Monaten öffnete dort „Thomas’ nahkauf Box“ (die MZ berichtete Anfang Juli). Ein Pilotprojekt für ein Jahr. Die Box ist ein 40 Quadratmeter großer Container, der vollgepackt mit Lebensmitteln ist. Die Besonderheit hierbei ist allerdings, dass dort nicht wie üblich Kassierer an der Kasse sitzen, sondern die Kunden ihre Waren selbst einscannen und somit eigenständig bezahlen können. Funktioniert das? Die MZ war vor Ort, um sich einen Eindruck vom Einkaufserlebnis in der „nahkauf Box“ zu machen.