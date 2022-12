Am Stadtrand von Zeitz geht der Blick zum Himmel und über Land

Einfach raus in die Natur an den Feiertagen? Das kann man um Zeitz auf kurzen Wegen. Denn es gibt mehr grüne Lungen, als manchem bewusst ist. Und die laden zum Weihnachtsspaziergang ein.

Zeitz/MZ - Zeitzer Forst, Tiergarten, Elsterradweg, vor allem aber der Hauswald der Zeitzer, das Knittelholz, bieten an den Feiertagen Gelegenheit, sich draußen zu bewegen: ohne Öffnungszeiten, ohne Kosten für Eintritt und so, wie man es will – kleine Spazierrunde oder großer Walking-Weg.