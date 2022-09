Am Sonntag heißt es in Zeitz: Leinen los im Freibad

Modellbauer lassen am Sonntag Schiffe in Kleinformat an prominenter Stelle zu Wasser. Sie hoffen auf viele Besucher.

Zeitz/MZ - Jedes Jahr nach Saison-Abschluss verwandelt sich das Zeitzer Sommerbad in ein Meer voller Schiffsverkehr. Dann lassen Modellbauer der Region ihre liebevoll gestalteten Schätze zu Wasser. Am Sonntag ist es ab 10 Uhr wieder so weit. Dann wird auch Volker Schuhmann mit seinen Schiffen vertreten sein. „Wir sind ein loser Zusammenschluss von Modellbauern“, erzählt der Zeitzer, der in Rasberg wohnt. Etwa 30 Mitstreiter aus Zeitz, aber beispielsweise auch aus Leipzig und Greiz, kommen zu dem Event. Ob selbstgebaut oder Fertigmodell, jeder sei eingeladen, sein Boot mitzubringen, sagt Schuhmann. Bis 16 Uhr haben Interessierte auch ohne Gefährt Zeit, dem Treiben auf dem Wasser zuzuschauen.