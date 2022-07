Am Samstag steigt Subbotnik in Zeitz

Zeitz/MZ - Am Samstag ist Subbotnik in Zeitz. Dann sollen möglichst viele freiwillige Helfer dem Müll in der Stadt zu Leibe rücken. Deshalb ruft die Stadt Zeitz am Samstag, 2. April, wieder alle zum traditionellen Frühjahrsputz „Gemeinsam für eine saubere Stadt“ auf. Alle, die Zeit haben und mit anpacken wollen, treffen sich in diesem Jahr wieder um 9 Uhr vor dem Rathaus am Altmarkt. Hier werden die Gruppen eingeteilt, es werden Müllsäcke und weiteres benötigtes Material ausgegeben, und es wird abgesprochen, welche Gruppe wo zum Einsatz kommt. „Wir freuen uns über jede helfende Hand, die herumliegenden Unrat in Zeitz beseitigt und so zu einem sauberen Stadtbild und mehr Lebensqualität für alle beiträgt“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU), der auch in diesem Jahr samt Familie wieder dabei sein wird. Geplant ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung, dass der Arbeitseinsatz bis circa 12 Uhr geht und danach die ausgegebenen Hilfsmittel wieder abgegeben werden. Treffpunkt und Ausgangspunkt ist zwar am Rathaus, aber der Frühjahrsputz ist nicht nur auf die Kernstadt beschränkt. Auch die Ortschaften können sich beteiligen. Wie auch im Stadtgebiet können sich, egal ob Einzelperson oder Gruppe, freiwillige Helfer bei Jens Staate, dem stellvertretenden Leiter des Sachgebietes Ordnung und Sicherheit, der den Frühjahrsputz koordiniert, melden. Er wird auch hier nach Absprache dafür sorgen, dass die Müllsammler mit Müllsäcken und Hilfsmitteln ausgestattet werden und der gesammelte Unrat abgeholt wird. „Unsere Bürgerinnen und Bürger setzen sich nicht nur beim Frühjahrsputz für ein sauberes Zeitz ein“, sagt Bürgermeisterin Kathrin Weber. „Das ganze Jahr über engagiert man sich und räumt auf, wenn es nötig wird. Dafür bedanken wir uns.“ Da es immer wieder zu Verunreinigungen komme und die Nachfrage bestehe, soll es im Herbst noch einmal einen Subbotnik geben. „Wann genau, werden wir bekannt geben“.

