Während des Baus muss der Bereich in Zeitz großräumig umfahren werden.

Am Montag geht es los: Kreisverkehr am Kalktor komplett gesperrt

Am Kalktor in Zeitz werden ab 31. Juli die Überwege gebaut.

Zeitz/MZ - Ab diesem Montag wird es schwierig für Autofahrer in der Zeitzer Innenstadt: Am Kalktorkreisel in Zeitz werden im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) drei Fußgängerüberwege errichtet und die taktilen Leitsysteme neu hergestellt. Im Klartext heißt das Sperrung. Und zwar vom Kreisverkehr, aber auch vom angrenzenden Parkplatz.