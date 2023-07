Am Kalktor und auf dem ehemaligen Tierheimgelände wird es bald Hundewiesen geben

In Zeitz dürfen Hunde, nacchdem der Stadtrat zugestimmt hat, bald auf zwei Plätzen toben.

Zeitz/MZ - Zeitz bekommt zwei Hundewiesen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung so beschlossen. Vorangegangen waren dem bereits Beschlüsse in den Ausschüssen.