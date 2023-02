Im Entwurf des Stadthaushalts klafft mit 14 Millionen Euro minus ein großes Loch. Was die Kosten in Zeitz zusätzlich in die Höhe treibt.

Zeitz/MZ - „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles“, lässt Goethe in seiner Tragödie von Dr. Faust schon Gretchen seufzen. Um Geld und einen praktikablen Haushalt dreht sich seit Jahren auch in Zeitz alles. Das wird in diesem Jahr besonders deutlich, denn die Stadt Zeitz hat noch keinen Haushalt. Und im Entwurf für selbigen stehen derzeit noch 14 Millionen Euro Defizit.