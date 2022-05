Am Brunnen in der Stadt: Erfrischung gibt es in Zeitz bereits an einigen Plätzen - auch am Altmarkt

Der Nebelbrunnen am Altmarkt in Zeitz sprüht schon.

Zeitz/MZ - Zwar sorgt der Himmel über Zeitz dieser Tage für so manche feuchte Erfrischung, aber viele Zeitzer warten darauf, dass die Brunnen in Betrieb gehen. Vor allem wünschen sich das Anwohner in Zeitz-Ost. Nicht umsonst ist die Pusteblume auf dem Platz der deutschen Einheit der beliebteste Brunnen. Doch gerade dort müssen alle am längsten warten.