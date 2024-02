Radaktion findet dann bereits zum 20. Mal statt. Warum manche Stationen aber an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

Am 1. Mai wieder entlang der Weinroute an der Weißen Elster

Zeitz/Haynsburg/MZ. - Wenn es am Mittwoch, 1. Mai, wieder heißt „Anradeln der Weinroute entlang der Weißen Elster“, dann ist das diesmal ein ganz besonderes Ereignis. Denn in diesem Jahr jährt sich die Veranstaltung – zusammen mit dem Abradeln am 3. Oktober – zum 20. Mal.