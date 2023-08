Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Altmarkt oder Roßmarkt? Wenn es allein nach Roswitha Hermert gehen würde, dann stünde die Frage, wo denn im Dezember der Zeitzer Weihnachtsmarkt stattfinden solle, gar nicht. „Eigentlich“, so sagt die 77-jährige Zeitzerin, „wäre es doch schön, wenn überall was wäre.“ Da könnte man mal da schlendern und mal da, da wäre Abwechslung für die Besucher gegeben. Die Rentnerin sagt aber auch, dass ihr der Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt gefallen habe. Dass sie den festlichen Markt besuche, stehe außer Frage – schon wegen der Enkelkinder. Sie erwarte unter anderem schöne Weihnachtsmusik, ein Angebot für die kleinen Besucher und natürlich, so wie immer, etwas Leckeres zu essen und zu trinken.