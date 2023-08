Zeitz/MZ - Altmarkt oder Roßmarkt? Auf welchem der beiden innerstädtischen Plätze soll der Weihnachtsmarkt künftig stattfinden? Diese in Zeitz nicht neue Frage soll der Stadtrat, geht es nach der Fraktion Zeitz 21 und deren Antrag, in seiner nächsten Sitzung entscheiden. Laut Vorlage hat der Verein für Stadtmarketing in seiner Mitgliederversammlung beschlossen, dass es wünschenswert wäre, wenn er wieder auf dem Roßmarkt stattfindet. „Egal, wie die Entscheidung ausfällt, beides ist machbar“, sagt Veranstalter Martin Exler, Geschäftsführer von Hex.Event, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Zeitz 21 und des Stadtmarketingvereins.

Zur Vorgeschichte: Traditionell fand das vorweihnachtliche Markttreiben in Zeitz immer auf dem Altmarkt statt. Da platzte der aber, selbst zu DDR-Zeiten, fast aus allen Nähten. Nach der Wende schrumpfte der Markt und 1998 zog er auf den Roßmarkt, wo er bis 2014 stattfand. Bis die „gute Stube zwischen Rathaus und Gewandhaus“ aufwendig saniert wurde und der Stadtratsbeschluss vom Dezember 2014 folglich den Altmarkt als Veranstaltungsort festzurrte. Allerdings nur noch auf etwa einem Drittel der Fläche. Klein, gemütlich und gut besucht – so sah es auch im vergangenen Jahr dort noch aus. Doch die Zeitzer Einkaufsmeile befindet sich nach wie vor in der Wendischen Straße, am Roßmarkt und in Juden- und Kramerstraße. Die Händler dort bekamen nach eigenen Aussagen vom Gewusel auf dem Altmarkt nichts ab.

So sah es bis 2014 – hier eine Aufnahme von 2012 – auf dem Zeitzer Roßmarkt aus. Foto: Beukert

Seit den 1990er Jahren wurde der Standort immer wieder diskutiert. Den Umzug auf den Altmarkt begrüßten in einer nichtrepräsentativen Umfrage 2015 immerhin 63 Prozent der MZ-Leser. Vor fünf Jahren waren die Lager etwa gleich auf: Vielen Bürgern sei nach eigener Aussage klar geworden, dass der Markt nicht mehr so wachsen würde, um den ganzen Altmarkt zu füllen. Immer wieder wurde es als störend genannt, dass der Weihnachtsbaum von parkenden Autos eingerahmt wird. Ab 2018 wurde die Debatte befeuert, weil nicht einmal zusätzlich zum Markt ein Glühweinstand und ein Karussell auf dem Roßmarkt möglich waren. Es gebe zu wenig Anbieter und mobile Händler dafür, hieß es.

Nach den Corona-Jahren platzte manchem Einzelhändler der Kragen: Der Weihnachtsmarkt gehört in die Einkaufsmeile, war im letzten Jahr fast durchgängig zu hören. Jörg Stöver, Inhaber der Spowa zum Ross am Roßmarkt, machte sich immer wieder für einen Markt in der Einkaufsstraße oder vor der Michaeliskirche stark. „Uns Einzelhändlern bringt der Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt nichts“, sagte er. „Zeitz ist eine der ganz wenigen Städte, die der dringenden Empfehlung nicht folgen, die Weihnachtsmärkte da durchzuführen, wo der Einzelhandel konzentriert ist.“ Nun also ein neuer Vorstoß. Ausgang offen. Aber auch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) gibt sich offen, was den Standort angeht.

„Selbstverständlich akzeptiere ich zunächst einmal die damalige Entscheidung des Stadtrates für den Altmarkt. Ich fände es gut, wenn der Markt versuchsweise einmal auf dem Roßmarkt stattfindet. Meiner Ansicht nach bietet dieser ein gemütlicheres Ambiente im Zusammenspiel mit Gebäuden, Geschäften und der passenden Dekoration“, sagt er auf MZ-Anfrage. Nach der Probe könne man auch gern die Bürgerinnen und Bürger entscheiden lassen, wo der Weihnachtsmarkt letztendlich stattfinden soll. Zuerst entscheidet aber der Stadtrat am 31. August, 17 Uhr im Friedenssaal (Beratung Hauptausschuss an diesem Donnerstag ebenda).

Im Sinne der Händler - Ein Kommentar

Angelika Andräs würde den Umzug an den Roßmarkt zumindest versuchen.

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: Das Hin und Her mit dem Weihnachtsmarkt in Zeitz ist nicht neu. Er fand traditionell, als er noch richtig groß war, auf dem Altmarkt statt. Dann auf dem Roßmarkt. Wo die Geschäfte sind. Was den charmanten Vorteil hatte, dass der Altmarkt Parkplatz bleiben konnte. Doch dann hatte sich irgendwie das Budenrondell auf dem Roßmarkt totgelaufen. Es sprach wieder alles für den Altmarkt: gute Stube der Stadt, Platz vor dem Rathaus, kompaktere Stellfläche und der Wunsch vieler Bürger.

Vor allem war die aufwendige Sanierung des Altmarkts gerade abgeschlossen worden, die entsprechende Hülse für den Weihnachtsbaum im Boden. Und ja, der Markt vor dem Rathaus ist hübsch. Wenn man sich die unmittelbar daneben, praktisch unterm Baum parkenden Autos wegdenkt, sogar sehr schön. Nur Geschäfte gibt es halt keine, in die man mal einen Blick werfen kann. Sollen die Einzelhändler eine Straße weiter Kopfstand machen und mit den Füßen Kerzen balancieren, damit sich Weihnachtsmarktbummler auch zu ihnen verirren?

Man kann wahrscheinlich die Besucher wirklich nur zu den Händlern holen, wenn der Weihnachtsmarkt in die Einkaufsstraße zieht. Soll er? Ganz einfach: Zeitz braucht seine Händler. Also sollte man es versuchen.