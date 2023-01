Altes Getreidesilo in Grana Abriss durch Südzucker AG Zeitz beginnt: Ende einer fast 60 Jahre langen Geschichte

Altes Getreidesilo in Grana: Das Gebäude an der Naumburger Straße kurz hinterm Zeitzer Ortsausgang verschwindet. Tonnen von Gerste und Weizen wurden hier über Jahrzehnte gelagert. Was in Erinnerung bleibt.