Alter Gasthof in Göbitz lädt zum Verweilen ein

Andrea Hilser hat Hof Göbitz Leben eingehaucht. Ihre Produkte vermarktet sie unter dem Lable „Handgemacht Saale.Unstrut“ an.

Göbitz/MZ - Es riecht lecker auf dem Hof in Göbitz. Koch Sebastian Hilser steht in der Küche und bereitet Essen vor. Die Palette reicht von handgeklopften Schnitzeln über Tafelspitz bis Kartoffel-Gratin mit Spargel. Seit 1. April verstärkt der gelernte Koch das Team von Hof Göbitz und hält seiner Mutter Andrea Hilser den Rücken für den Service und ihre Auftritte auf Märkte und Events frei. „Ich trau es mich kaum zu sagen, aber ich selbst esse am liebsten Wurstgulasch mit Spirelli“, plaudert der 30-Jährige.