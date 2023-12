Trunkenheit am Steuer in Zeitz

Zeitz/MZ/and - Diesen Fahrer kannten die Polizisten schon: Da ein 58-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr in der Naumburger Straße in Zeitz von Beamten erkannt wurde, ist das Fahrzeug angehalten und kontrolliert worden.

Den Polizisten ist demnach bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis ist. Wie sich bei der Kontrolle zudem noch herausstellte, stand er unter immenser Alkoholeinwirkung, informiert die Polizei. Die nötige Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt nun die Kripo.

Die Polizei wurde dann am Samstag gegen 3.25 Uhr telefonisch darüber informiert, dass in Zeitz, Käthe-Niederkirchner-Straße, einem Zeugen ein Fahrzeug aufgefallen war, das mehrfach gegen Bordsteinkanten fuhr. Polizisten haben den Wagen dann kurze Zeit später festgestellt, heißt es dazu von der Polizei, und folgten ihm.

In der Weberstraße stieß der Fahrzeugführer gegen eine Verkehrsbake und wurde schließlich in der Parzellenstraße angehalten und kontrolliert. Der 21-jährige Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so die Polizei, er stand unter enormer Alkoholeinwirkung. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt.

Die Fahrzeugschlüssel wurden aus gefahrenabwehrrechtlichen Erwägungen heraus an den Halter des Fahrzeugs übergeben. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung wird ermittelt.