Auch in diesem Jahr ist das Neue Theater aus Zeitz wieder auf regionaler Tour mit seinem Weihnachtsmärchen. Eine Station sind die CJD-Schulen in Droyßig.

Valentin Leiwas und André Rauscher standen in Droyßig in dem Stück „Der wundersame Weihnachtstrank“ auf der Bühne.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Droyssig/MZ. - „Von all unseren Vorstellungen in der diesjährigen Adventszeit hatten wir hier in Droyßig die wenigsten Toilettengänge. Das ehrt mich“, sagte Schauspieler André Rauscher. Gerade hatte er auch im Festsaal der CJD-Schulen in Droyßig sein Weihnachtsmärchen „Der wundersame Weihnachtstrunk“ aufgeführt. Zahlreiche fünfte und sechste Klassen des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule füllten den Saal. Und tatsächlich war die Unruhe, die ja bei Mädchen und Jungen bei einem einstündigen Theaterstück wohl normal wäre, eher überschaubar. „Mir war es hier schon fast eher zu ruhig. Ich hätte mir ein bisschen mehr Aktion auch im Saal gewünscht“, so Rauscher.