Die Gewerkschaft verdi fordert für die Beschäftigten an den SRH-Kliniken mehr Geld. Deswegen wird zu einer „aktiven Mittagspause“ am Zeitzer Klinikum aufgerufen.

SRH-Klinikum Zeitz: Am Haupteingang veranstaltet die Gewerkschaft verdi am Freitag eine "aktive Mittagspause".

Zeitz/MZ - - Die Beschäftigten des SRH Klinikums Burgenlandkreis am Standort Zeitz sind an diesem Freitag in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14 Uhr aufgerufen, sich an einer sogenannten aktiven Mittagspause zu beteiligen.