Zeitz/MZ/ANK. - Ein rabiater Ladendieb hat auf seiner Flucht in Zeitz zwei Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarktes verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag in einem Markt in der Käthe-Niederkirchner-Straße.

Laut Mitteilung hat eine der Frauen zunächst junge Männer beobachtet, die sich im Bereich der Spirituosen aufhielten. Dort habe der Tatverdächtige eine Flasche Alkohol an sich genommen und sie eingesteckt. An der Kasse habe die Frau den Mann darauf angesprochen. „Da dieser nicht reagierte, versuchte sie, den Tatverdächtigen am Arm zu greifen und kurzzeitig festzuhalten, als dieser den Kassenbereich ohne zu zahlen passieren wollte“, teilt die Polizei in ihrem Schreiben mit. Der Mann habe darauf aggressiv reagiert und die Mitarbeiterin dabei verletzt. Währenddessen habe eine weitere Mitarbeiterin Fotos von dem Mann geschossen. Als er dies sah, habe der mutmaßliche Dieb diese Mitarbeiterin ebenfalls verletzt, heißt es in der Meldung der Polizei weiter. Anschließend sei der Mann mit der Schnapsflasche in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei, so heißt es weiter, habe aber erfolgreich ermitteln können. Somit sei ihr die Identität des Mannes bekannt. Die beiden Marktmitarbeiterinnen mussten nach dem Raub im Zeitzer Klinikum medizinisch versorgt werden.