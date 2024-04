Die Stadt Zeitz überwacht seit Wochenbeginn in der Tröglitzer Straße die dort gefahrenen Geschwindigkeiten. Was Autofahrer davon halten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Mehr Rotlicht in der Tröglitzer Straße in Zeitz. Hintergrund ist eine stationäre Blitzersäule, die vor ein paar Tagen im unteren Teil der Straße nahe der Klosterstraße aufgebaut wurde. Sie ging am Wochenbeginn in Betrieb. Ihr Anblick lässt augenscheinlich Autofahrer immer wieder spontan das Bremspedal treten und die roten Rücklichter aufleuchten. Und auch das Gerät blitzt rot, wenn es eine Tempoüberschreitung feststellt. Die installierte Technik misst die Geschwindigkeiten sowohl jener Fahrzeuge, die über die Landesstraße 193 aus Richtung Alttröglitz in die Stadt hineinfahren, als auch das Tempo jener Fahrzeuge, die den Tröglitzer Berg Richtung stadtauswärts herunterkommen.