Abschiebungen im Burgenlandkreis haben zugenommen

Viele Abgeschobene werden per Flugzeug in ihre Herkunfstländer zurückgebracht.

Zeitz/MZ - 63 Menschen hat der Burgenlandkreis in diesem Jahr abgeschoben. Das sind fast doppelt so viele wie in den Jahren 2020 und 2021 zusammen, als 34 beziehungsweise 30 Personen den Landkreis und Deutschland verlassen mussten. Der Hauptgrund für den Anstieg sei laut der Migrationsagentur des Kreises, dass der Burgenlandkreis „an fünf Sammelabschiebungen“, also kreis- und länderübergreifenden Aktionen, beteiligt war, bei denen allein 21 Personen abgeschoben worden seien.