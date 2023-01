Abriss durch Südzucker AG Zeitz beginnt: Ende einer fast 60 Jahre langen Geschichte 

Das Gebäude an der Naumburger Straße kurz hinterm Zeitzer Ortsausgang verschwindet. Tonnen von Gerste und Weizen wurden hier über Jahrzehnte gelagert. Was in Erinnerung bleibt.

Grana/MZ - Vor fast 60 Jahren ist es gebaut worden, das Getreidesilo an der Naumburger Straße in Grana. Jetzt ist seine Zeit vorüber, in diesen Tagen soll der Abriss des ungenutzten Gebäudes beginnen. Damit will die Südzucker AG vorausschauend Platz für neue Investitionen schaffen.