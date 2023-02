Osterfeld/MZ - Schon seit vielen Jahren bemühen sich die Stadtverantwortlichen von Osterfeld das Problem der leerstehenden und zunehmend maroder werdenden Häuser auf der Nordseite des Marktes der Kleinstadt in den Griff zu bekommen. Denn während sich an anderen Stellen der Kleinstadt in Sachen Sanierung etwas tut, herrschte dort bisher Stillstand. Vor allem die Gebäude Markt 4 und Markt 3 unmittelbar in Rathausnähe zählen zu den immer wieder kritisierten Schandflecken des vor einigen Jahren neugestalteten Marktareals.