Abrechnung wirklich korrekt? Zeitzer Gartenverein streitet um Strom- und Wasserkosten

An heißen Sommertagen wird in der Gartenanlage Freie Gewerkschaften in Zeitz Ost viel gegossen. Doch jetzt gibt es Zweifel an der Rechnung.

Zeitz/MZ - Den Sommer verbringt der Laubenpieper am liebsten im Grünen. Doch in der Kleingartensparte Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost gibt es seit Jahren Streit auf der Scholle. Mit der Abrechnung der Betriebskosten entstand jetzt ein neues Problem. „Es fängt damit an, dass am Aushang stand, die Abrechnung erfolgt im April, danach wurde der Aushang übermalt, und bekommen haben wir die Rechnung Ende Juni“, erzählt Jörg Kölbel. Doch vor allem sei seiner Meinung nach die Rechnung inhaltlich falsch. So gibt es zwar die genaue Angabe, wieviel Strom und Wasser er auf seiner Parzelle verbraucht hat, aber es fehlt die Angabe, was eine einzelne Kilowattstunde und ein Kubikmeter Wasser kosten.