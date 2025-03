Am Osterfelder Tonteich scheint sich ein Biber angesiedelt zu haben. Was das bedeutet und wo das geschützte Tier im Burgenlandkreis überall zu finden hat.

Abgenagte Bäume am Tonteich: Was die Spuren bedeuten

Osterfeld/MZ. - Am Osterfelder Tonteich mitten in der Kleinstadt scheint sich ein Biber heimisch zu fühlen. Zumindest deuten frische Nagespuren an den Bäumen im Uferbereich darauf hin. Es wäre das zweite Mal, dass sich in der Kleinstadt eines dieser geschützten Tiere ansiedelt.