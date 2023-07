In Kayna hilft ein neuer Förderverein und kümmert sich um die Pflege der Außenanlagen. Was die freiwilligen Helfer dazu bewegt.

Ab in die Fluten in Kayna

Bäckermeister Hardy Kunze ist mit seinem Enkel Matti Stammgast im Waldbad Kayna. Am Dienstag kamen 116 Gäste.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kayna/MZ - 24 Grad Celsius hat das Wasser im Waldbad Kayna, das ist für die Oase der Naherholung sehr viel. Denn dieses Bad ist für sein frisches und kühles Wasser aus Brunnen bekannt. Rundherum stehen große Bäume, die auch an heißen Tagen Schatten spenden. „Ich liebe einfach dieses Bad, habe hier schwimmen gelernt und später meinen Rettungsschwimmer-Lehrgang gemacht“, sagt Carmen Knaack. Sie ist in Kayna aufgewachsen, lebt bis heute hier und engagiert sich im Förderverein Waldbad Kayna. Der Verein wurde am 27. Mai 2022 gegründet und zählt inzwischen 22 Mitglieder.