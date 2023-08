Der erste Schultag in der Grundschule in Zeitz-Ost. Die Viertklässler dürfen nun in einem frisch sanierten Klassenraum lernen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - In Droyßig, Osterfeld und andernorts im Burgenlandkreis begann am Donnerstag das neue Schuljahr, rund 900 Mädchen und Jungen drücken in Zeitzer Grundschulen nun wieder die Schulbank. Weitere 737 Jugendliche lernen in den beiden städtischen Sekundarschulen Am Schwanenteich und in der Schillerstraße. Die MZ fragte nach, wie der Schulstart in der Region gelungen ist und sprach mit Eltern und Lehrern.