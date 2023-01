97-Jähriger wird in der Gemeinde Gutenborn geehrt

Drossdorf/MZ - Da stand er vor der Bühne, nahm den großen Applaus entgegen und rang mit den Worten. „Mir fällt es schwer, die richtigen Worte für so eine gewaltige Ehrung zu finden. Und ich schäme mich fast, weil so viele andere Menschen das auch verdient hätten“, sagte Siegfried Eißner, sichtlich gerührt. Kurz zuvor war der 96-jährige Droßdorfer zum allerersten Ehrenbürger der Gemeinde Gutenborn ernannt worden. Hier wird es kaum jemanden geben, der ihn nicht kennt und ihn vielleicht als Lehrer noch in der alten Schule in Rippicha kennenlernen durfte.

