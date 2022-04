86-Jähriger aus Zeitz hält sich mit Fußballtennis fit

Zeitz/MZ - Seit Ende März fliegt der Fußball donnerstags in der Vater-Jahn-Turnhalle wieder übers Tennisnetz. Hier kicken die Herren der zweiten Fußballmannschaft der SG Eintracht Zeitz Tennisfußball. „Wegen der Corona-Pandemie konnten wir letztes Jahr unser 15-jähriges Jubiläum nicht feiern, das wollen wir dieses Jahr nachholen“, sagt Manfred Schilde, der mit 86 Jahren der älteste unter den Spielern ist. Dazu haben die Zeitzer die befreundete Mannschaft aus Meuselwitz eingeladen. Am 28. April um 15 Uhr war Anpfiff, dann traten die Spieler aufgeteilt in kleinere Teams gegeneinander an.