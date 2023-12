Kurt und Johanna Seidelt heirateten am 19. Dezember 1953. An diesem Dienstag feiern sie das Ehejubiläum Gnadenhochzeit.

Zeitz/MZ. - Das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit feiern Johnna und Kurt Seidelt in Zeitz. Am 19. Dezember 1953 haben sie geheiratet und „Gottes Gnaden“ zeigt sich im langen gemeinsamen Leben – daher Gnadenhochzeit. Mit Blumen, Kaffee und Kuchen wird im Kreise der Familie gefeiert, in alten Fotos geblättert und in Erinnerungen geschwelgt.