55-Jähriger tot am Wehr in Großosida entdeckt

Am Wehr in Großosida - etwa hier an dieser Stelle - wurde am Freitag ein 55-jähriger toter Mann gefunden

Großosida/MZ - . Am Freitag wurde von einem Bauarbeiter, der am Wehr der Weißen Elster in Großosida arbeitete, eine Leiche gefunden. Dies bestätigt Polizeisprecher Thomas Ortmann auf MZ-Nachfrage am Montagnachmittag. Es handele sich dabei um einen 55-Jährigen Mann aus Thüringen. Die Feuerwehr habe den Toten am Freitag geborgen. Derzeit liefen noch kriminaltechnischen Untersuchungen und Ermittlungen zur Todesursache. Aktuell könne laut Ortmann in diesem Falle ein Verbrechen ausgeschlossen werden.