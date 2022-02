500 Menschen protestieren gegen die Coronapolitik

Zeitz/MZ/ank - Auf dem Zeitzer Altmarkt hat am Montagabend erneut ein als Spaziergang deklarierter Protestmarsch gegen die aktuelle Coronapolitik begonnen. Laut Polizei nahmen an der Veranstaltung etwa 500 Menschen teil. Damit ist die Zahl der Protestierenden im Vergleich zur Vorwoche etwa konstant geblieben. Der Verlauf der Versammlung wird von der Polizei als „störungsfrei“ beschrieben. Das treffe auch auf andere Proteste zu, die Montagabend im Burgenlandkreis stattgefunden haben. In Naumburg gab es dabei laut Polizei etwa 950 Teilnehmer, in Weißenfels etwas mehr als 400. In Naumburg, so heißt es, brachten etwa 40 Personen ihren Protest gegen die Veranstaltung zum Ausdruck.