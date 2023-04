Erich Winsel wurde nicht in Kayna, sondern in Nonnewitz geboren. Viele Leser erinnern sich an ihn. Im nächsten Jahr soll es in Kayna eine Ausstellung geben.

Kayna/MZ - Manche gehen Ostern spazieren, in die Kirche oder Eier suchen. Bei Volker Thurm klingelte zu den Osterfeiertagen ständig das Telefon. „Nach dem Suchaufruf in der MZ erhielt ich an zwei Tagen 37 Anrufe und Hinweise zum Maler Erich Winsel. So meldeten sich auch Tochter und Enkeltochter bei mir“, erzählt Volker Thurm. Bis dahin hatte der Ortschronist von Kayna vergeblich nach Daten zu dem Maler gesucht, Kirchenregister durchblättert und Archive durchstöbert. „Ich war schon mit meinem Latein am Ende und wollte aufgeben. Jetzt bin ich von der Resonanz auf den MZ-Aufruf überwältigt“, sagt Thurm.