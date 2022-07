35 Fahrzeuge sammeln täglich Müll und Wertstoffe in Zeitz und im Burgenlandkreis ein

Zeitz/MZ - Was hat Müll mit Daseinsvorsorge zu tun? Oder die gelbe Tonne mit Klima und die blaue mit Umweltschutz? Und welche Rolle spielt Wasserstoff für die Entsorgungsfahrzeuge? Einige dieser Fragen standen in diesem Jahr rund um den Tag der Daseinsvorsorge im Zentrum von Umweltveranstaltungen der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd Aör (Awsas). Diese Veranstaltungen finden bereits in den Kindertagesstätten statt, wie in Zeitz in der Kita Kunterbunt (die MZ berichtete). Damit soll schon die jüngste Generation sensibilisiert werden. „Wichtige Stützpfeiler unserer Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sind zielgenaue Abfallberatung sowie unsere umfangreichen Umweltbildungsangebote“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Awsas Henrik Otto.

