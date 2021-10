30. Landesliteraturtage in Zeitz eröffnet

Zeitz/MZ - In der Elsterstadt Zeitz und Umgebung dreht sich in den kommenden zwei Wochen alles um Bücher und Literatur, denn am Sonnabend sind hier die 30. Landesliteraturtage feierlich eröffnet worden. Ausrichter der Literaturtage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Fabriken, Kirchen, Bibliotheken“ stehen, sind neben der Stadt Zeitz und dem Burgenlandkreis, der Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt sowie die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz.

„Wer liest findet sich in der modernen Welt ungleich leichter zurecht, als andere. Medienkompetenz kann nur der erlangen, der liest“, sagte Kulturstaatssekretär Sebastian Putz in seinem Grußwort bei der Eröffnungsveranstaltung im Zeitzer Theater Capitol. Deshalb hätten die Literaturtage auch die Funktion, Werbung für Literatur und das Lesen als solches zu machen. Putz überbrachte gleichzeitig die Grüße von Ministerpräsident Reiner Haseloff, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hat.

Bis zum 13. November laden nun über 100 Autoren, Referenten und Musiker aus Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland zu Lesungen, literarischen Spaziergängen, Theaterstücken und Vorträgen ein. Insgesamt sind 75 Lesungen, 25 davon für Kinder und Jugendliche, an 48 verschiedenen Veranstaltungsorten in und um Zeitz, Weißenfels, Merseburg und Naumburg aus geplant. Die Auftaktlesung während der Eröffnungsveranstaltung bestritt der Schauspieler Friedhelm Eberle. Der war kurzfristig für den geplanten aber erkrankten gebürtigen Zeitzer , den Schauspieler Wolf-Dietrich Sprenger, eingesprungen. Er trug Texte des in Weißenfels geborenen Johann Gottfried Seume vor.