Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ - Ein junger Man gibt im 70-Jahre alten Chor den Ton an. Florian Selle übernahm vor einem Jahr den Gemischten Chor Elstertal. Er ist in Gera geboren und sang im Chor der Dresdener Kapellknaben. „Ich habe dort während meiner Schulzeit eine wunderbare musikalische Ausbildung erhalten, spiele Orgel und Klavier, habe eine Ausbildung in Gesang und Dirigieren“, erzählt Florian Selle. Er hat dann Kirchenmusik studiert, arbeitet heute bei der Deutsche Bahn in Leipzig. Privat führte ihn sein Weg in die Region, er lebt inzwischen in Unterschwöditz.