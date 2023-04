Unfall auf A9 bei Triptis 25-jähriger Porsche-Fahrer verliert Kontrolle - Zwei Personen schwer verletzt

Ein 25-jähriger Porsche-Fahrer aus Leipzig hat am Osterwochenende auf der Autobahn 9 bei Triptis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Leitplanke gekracht. Zwei Personen sind in der Folge schwer verletzt worden. Die Autobahn war voll gesperrt.