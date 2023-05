Im Oktober 2021 musste die Feuerwehr in Tröglitz ausrücken. Nun steht ein Zeitzer wegen der Tat in Tröglitz vor dem Gericht.

Tröglitz/Zeitz/MZ - Weil er im Oktober 2021 in Tröglitz ein Auto in Brand gesteckt hat, ist ein 23-Jähriger jetzt von dem Amtsgericht in Zeitz zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Da der Angeklagte allerdings voll geständig und außerdem reumütig war, wurde die Strafe noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt: Wenn er sich in den folgenden drei Jahren nichts zu Schulden kommen lässt, muss er die Strafe nicht tatsächlich im Gefängnis absitzen.