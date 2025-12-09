In der Volkshochschule Burgenlandkreis findet der 250. Integrationskurs statt. 20 Frauen und Männer aus acht Ländern nehmen in Zeitz daran teil. Was sie dort lernen.

Zeitz/MZ. - Sie kommen aus der Türkei und Polen, aus dem Kosovo und Afghanistan, Syrien und der Ukraine, Georgien und Moldau – 20 Frauen und Männer sitzen gemeinsam auf der Schulbank in der Volkshochschule Zeitz, um Deutsch zu lernen. Es ist der 250. Integrationskurs. Dozentin Diana Geaman steht vor der Klasse. Sie kam vor acht Jahren nach Deutschland, unterrichtet seit sechs Jahren an der Volkshochschule in Naumburg und seit drei Jahren in Zeitz.

Integrationskurs endet mit Abschluss B 2

„Ich lebe mit meiner Familie in Weißenfels und habe schon als Kind Deutsch gelernt, später in Bukarest Deutsch und Französisch studiert“, erzählt Diana Geaman. Sie arbeitet lieber mit Erwachsenen, denn sie wollen lernen und es ist sehr still im Klassenzimmer. Also nicht so laut wie in einer Schule. Der Integrationskurs erstreckt sich über zehn Monate, umfasst sechs Module Sprachunterricht und ein Modul über deutsche Traditionen und Geschichte, Kultur und Politik. Am Ende steht eine Prüfung B2. Die MZ unterhielt sich mit einigen Teilnehmern.

Bereits der 250. Integrationskurs läuft an der Volkshochschule in Zeitz. Hmam Alkhlif und Abdulnasir Alhamid lernen Deutsch. Foto: René Weimer

Die junge Frau Razie Morina erzählt: „Ich kam im April 2021 aus dem Kosovo nach Zeitz. Ich habe eine kleine Tochter, die in die Kita geht. Ich möchte Deutsch lernen, um arbeiten zu gehen.“ Der Kurs hat vor zwei Wochen begonnen. Die Teilnehmer können sich bereits gut vorstellen, lernen zu sprechen, zu schreiben und zu lesen. Hmam Alkhlif kam vor vier Jahren aus Syrien. „Ich spreche arabisch und arbeite bei Amazon. Dort verdiene ich gutes Geld für meine Familie“, sagt er.

Hoger Rajabshaban kommt aus dem Irak, lebt seit vier Jahren in Deutschland und arbeitet bei einem Friseur in Gera. „Ich möchte Deutsch lernen, weil ich die Sprache in meinem Beruf brauche“, sagt er. Auch Rezo Mamulashvili lernt, um sich besser auf Arbeit verständigen zu können. „Ich komme aus Georgien, bin seit einem Jahr da und gelernter Koch. Ich arbeite in einem Zeitzer Restaurant. Die Arbeit macht mir Spaß“, erzählt Rezo Mamulashvili.

Auch sein Mitschüler Ivan Igfunov arbeitet längst. „Ich wohne in Weißenfels und arbeite als Mechaniker bei Tönnies in Weißenfels. Ich möchte gern eine Ausbildung zum Schweißer machen und muss deshalb Deutsch können“, sagt er. Sie alle kommen jeden Tag in die Volkshochschule Zeitz und sitzen gemeinsam im Unterricht.

Schreiben und Lesen gehört zum Integrationskurs. Foto: René Weimer

Renate Schlüter, Leiterin der Volkshochschule Burgenlandkreis, sagt: „Wir sind stolz darauf, inzwischen unseren 250. Integrationskurs anbieten zu können. Jeder Kurs steht für Begegnung, Verständnis und gelebte Vielfalt – Werte, die unsere Gesellschaft bereichern.“ Seit vielen Jahren engagiert sich die Volkshochschule Burgenlandkreis mit großem Erfolg in der Integrationsförderung und unterstützt Menschen aus aller Welt dabei, in Deutschland Fuß zu fassen.

Die Integrationskurse, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert werden, vermitteln nicht nur Sprachkenntnisse, sondern außerdem wichtige Kenntnisse über Geschichte, Kultur und Werte des Zusammenlebens in Deutschland. Viele Absolventen nutzen die erworbenen Sprachkenntnisse als Sprungbrett für Ausbildung, Studium oder den Berufseinstieg. Über die Jahre hinweg haben Tausende Teilnehmer an den Kursen teilgenommen. Der 250. Kurs ist somit nicht nur eine Zahl, sondern Ausdruck des kontinuierlichen Engagements für Bildung, Teilhabe und Integration, so heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises.

Erster Kurs vor 20 Jahren

Bundesweit wurden die Integrationskurse zum 1. Januar 2005 eingeführt – die Volkshochschule im Burgenlandkreis startete ihren ersten Kurs am 14. März 2005 und ist seither ein etablierter Anbieter, so teilt die Pressestelle weiter mit. Die Volkshochschule dankt allen Lehrkräften, Mitarbeitern und Teilnehmern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, und freut sich auf viele weitere Kurse, in denen Integration mit Leben gefüllt wird. Darüber hinaus bietet die Bildungsstätte seit zehn Jahren Erstorientierungskurse an, in denen Menschen mit Migrationshintergrund Grundlagen der deutschen Sprache erwerben können. Insgesamt fanden bislang 362 Kurse mit über 5.500 Teilnehmern statt.