In Zeitz hat die Polizei einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wo genau und warum die Beamten auf den Mann aufmerksam geworden sind.

2,3 Promille: Polizei erwischt in Zeitz sturzbetrunkenen Radfahrer

Bei der Atemalkoholkontrolle eines Radfahrers in Zeitz zeigte das Messgerät (Symbolfoto) einen Wert von 2,3 Promille an.

Zeitz/MZ - Mit einem Atemalkoholwert von sage und schreibe 2,3 Promille ist ein Radfahrer in der Nacht zu Dienstag in Zeitz von der Polizei ertappt worden. Nach Angaben aus dem Revier Burgenlandkreis hatten Beamte den sturzbetrunkenen Mann in der Donaliesstraße kontrolliert, nachdem dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Mann musste im Klinikum eine Blutprobe abgeben. Zudem ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.