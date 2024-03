Alttröglitz/MZ. - Im Chemie- und Industriepark vor den Toren der Stadt Zeitz gibt es einen Grund zum Feiern: Am 5. April soll dort der erste Spatenstich für eine neue Industrieanlage erfolgen. Dazu ist auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff eingeladen.

CropEnergies von der Südzuckergruppe möchte eine Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylacetat aus nachhaltigem Ethanol bauen. Dieses Produkt soll laut Presseinformation den fossilen Kohlenstoff-Fußabdruck der daraus hergestellten Produkte erheblich verringern. Weiterhin soll es Kunden die Möglichkeit bieten, dank einer heimischen Produktion in Europa die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Die Gesamtinvestition für die neue Produktionsanlage soll sich laut Angaben des Unternehmens auf 120 bis 130 Millionen Euro belaufen. Der neue Standort solle zu einer zusätzlichen Wertschöpfung im Burgenlandkreis beitragen und rund 50 Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiter schaffen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist spätestens für Sommer 2025 geplant.

Die CropEnergies AG ist ein Mitglied der Südzucker-Gruppe und laut Unternehmensangaben „der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol“. An Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich stellt das Unternehmen technischen Alkohol (Ethanol) her, der vor allem als Benzinersatz genutzt wird, sowie Neutralalkohol. Ebenso wichtig seien eiweißhaltige Lebensund Futtermittel als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Importen aus Übersee und biogenes Kohlendioxid. Dank hocheffizienter Anlagen reduziere das Ethanol den Ausstoß von Kohlendioxid um 75 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff, so heißt es dazu weiter.