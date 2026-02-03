Insgesamt 2.006 Jugendliche lernen an den Berufsschulen des Burgenlandkreises, 992 davon in Zeitz und davon wiederum 531 in der dualen Ausbildung. Warum die duale Ausbildung ein wichtiger Mosaikstein in der Zeitzer Berufsschule ist.

Gesellenprüfungin der Zeitzer Berufsschule. Tommy Selig liegt gut im Zeitplan.

Zeitz/MZ. - In den Werkstätten der Zeitzer Berufsschule wird gesägt, geschraubt, gehämmert. Die Abschlussprüfung für Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik steht auf der Tagesordnung. „22 Lehrlinge haben im September 2022 ihre Ausbildung begonnen, sechs haben aufgehört, drei vorzeitig ausgelernt und jetzt haben 13 ihre schriftlichen Prüfungen gut bestanden und kommen zur praktischen Prüfung“, sagt Innungsobermeisterin Grit Datow.