In der Michaeliskirche Zeitz gibt es in den nächsten Wochen fünf Konzerte. Am 25. Juni singen 120 Leute aus zwei großen Chören aus Zeitz und Naumburg. Wo es Karten gibt.

Zeitz/MZ - Musik ist das Lebenselixier von Johanna Schulze. Sie hat nicht nur Musik studiert, sonder arbeitet als Kirchenmusikerin und Kreiskantorin in Zeitz. Sie stammt aus der Niederlausitz, studierte in Dresden Kirchenmusik und später Orgel. In Zeitz lebt sie seit mehr als fünf Jahren, leitet die Kantorei und ist Kreiskantorin im Kirchenkreis Naumburg-Zeitz. Jetzt bietet sie wieder die kleine Konzertreihe „Musik zum Tagesausklang“ in der Michaeliskirche an. Dabei handelt es sich um kurze Konzerte von etwa 40 Minuten Dauer mit unterschiedlichen Künstlern und Inhalten. „Die Idee dazu entstand in der Corona-Zeit. Damals wurden die Konzerte so gut angenommen, dass ich die kleine Musik zum Tagesausklang weiterführen möchte und in diesem Jahr findet sie schon zum vierten Mal statt“, erzählt die Kreiskantorin.