Haynsburg/MZ - Am Wochenende, aber nicht nur dann, lohnt sich ein Besuch der Haynsburg. Denn seit kurzer Zeit hat das dortige Technik- und Zweiradmuseum einen besonderen Zuwachs. Eine 1000er MZ zieht an exponierter Stelle die Blicke auf sich. Zwischen 2003 und 2008 wurden genau 1.108 Stück in Zschopau hergestellt. „Sozusagen die letzte Innovation der MZ-Werke“, erklärt Frank Jacon (Die Linke), Bürgermeister der für das Museum und die Burg verantwortlichen Gemeinde Wetterzeube. So eine Maschine findet man nur selten.