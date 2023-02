Zeitz/MZ - Gertrud Grünhardt hat an diesem Mittwoch ihren 100. Geburtstag im Seniorenlandhaus Kretzschau gefeiert. Mehrere Enkelkinder sowie die Kretzschauer Bürgermeisterin Anemone Just (CDU) kamen zum Gratulieren vorbei. Just überbrachte außerdem Glückwünsche von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Seniorin stammt ursprünglich aus Neumark bei Braunsbedra und wohnte zuletzt in Weißenfels. Die Mutter von zwei Söhnen singt, macht Handarbeiten und nimmt gerne an Veranstaltungen im Heim teil. „Die 100 fühlen sich an wie 82“ sagt sie. Im Februar 2022 wurde sie in der Einrichtung aufgenommen. Zuvor hatte sie in einer betreuten Wohnung gelebt, die Familie ihres Sohnes lebte in der Nähe. Vielleicht hat Gertrud Grünhardt ihr hohes Alter auch der guten Pflege durch ihre Familie zu verdanken: „Sie war niemals krank und sie war immer viel von Familie umgeben“, erzählt Schwiegertochter Inge Grünhardt.